В Октябрьском районе Уфы построят детсад и Дом культуры

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева о проведении торгов на право комплексного развития территории, ограниченной улицами Мухаммеда Арсланова, Валерия Кокина, 65-летия Победы, Рощинской и бульваром Хасанова в Октябрьском районе.
Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят:
– трехэтажный детсад на 345 мест;
– трехэтажный корпус дополнительного образования при существующей школе №147;
– трехэтажный Дом культуры.
Все существующие постройки сохранятся. Жилых домов строить не будут, красные линии не изменятся.
Комментарии (0)