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В Октябрьском районе Уфы построят детсад и Дом культуры

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На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева о проведении торгов на право комплексного развития территории, ограниченной улицами Мухаммеда Арсланова, Валерия Кокина, 65-летия Победы, Рощинской и бульваром Хасанова в Октябрьском районе.

Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят:

– трехэтажный детсад на 345 мест;

– трехэтажный корпус дополнительного образования при существующей школе №147;

– трехэтажный Дом культуры.

Все существующие постройки сохранятся. Жилых домов строить не будут, красные линии не изменятся.

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