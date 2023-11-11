В Октябрьском районе Уфы построят детсад и Дом культуры

Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят:

– трехэтажный детсад на 345 мест;

– трехэтажный корпус дополнительного образования при существующей школе №147;

– трехэтажный Дом культуры.

Все существующие постройки сохранятся. Жилых домов строить не будут, красные линии не изменятся.