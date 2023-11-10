В Уфе в октябре резко подорожала аренда квартир

Издание отмечает резкий скачок цен на аренду жилья повсеместно по стране: если за весь третий квартал этого года аренда квартир подорожала в среднем на 3%, то за один только октябрь она выросла в цене на 6%.

Однокомнатные квартиры в октябре стали сдаваться дороже в 62 городах из 70 исследованных, двухкомнатные – в 58, трехкомнатные – в 54.

Более всего за месяц подорожали арендные квартиры в Кирове (+15,8%, +24,6%, +25,7%), Якутске (+26,2%, +9,8% и +16,8%) и Новосибирске (+26,7%, +19,7% и +5,7%).

Подешевела аренда сильнее всего в Сочи (-13,1%, -7,6% и -3,4%), Магнитогорске (-1,7%, -2,6% и -15,7%) и Махачкале (+1,2%, -4% и -10,2%).

В Уфе в октябре цена аренды «однушки» поднялась сразу на 11,1% (до 19 139 рублей в среднем), двухкомнатной квартиры – на 8,6% (до 24 804 рублей), трехкомнатной – на 5,8% (до 32 578 рублей).