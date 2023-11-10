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Суд в Уфе обязал перевозчика выплатить 1,4 млн рублей компенсации после ДТП

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Прокуратура Кировского района Уфы поддержала требования двух местных жительниц при рассмотрении судом гражданского дела о взыскании компенсации морального вреда, полученного в результате аварии в прошлом году.

Речь идет о ДТП, случившимся в июле 2022 года на 1412 км дороги М-5 «Урал».

Водитель автобуса марки «Форд Транзит» превысил скорость и столкнулся с движущимся в попутном направлении «КамАЗом», в результате чего мать истцов, находившаяся в салоне микроавтобуса, скончалась от полученных травм.

В январе 2023 года приговором Благоварского межрайонного суда мужчина признан виновным в совершении преступления по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Прокуратура потребовала взыскать с работодателя виновника происшествия 1,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд просьбу удовлетворил.

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