Суд в Уфе обязал перевозчика выплатить 1,4 млн рублей компенсации после ДТП

Речь идет о ДТП, случившимся в июле 2022 года на 1412 км дороги М-5 «Урал».

Водитель автобуса марки «Форд Транзит» превысил скорость и столкнулся с движущимся в попутном направлении «КамАЗом», в результате чего мать истцов, находившаяся в салоне микроавтобуса, скончалась от полученных травм.

В январе 2023 года приговором Благоварского межрайонного суда мужчина признан виновным в совершении преступления по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Прокуратура потребовала взыскать с работодателя виновника происшествия 1,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд просьбу удовлетворил.