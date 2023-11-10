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Владимир Путин назначил новых судей в Башкортостане

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Президент России Владимир Путин подписал Указ от восьмого ноября 2023 года о назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ.

В соответствии с документом назначены:

Артур Гималетдинов – судьей Верховного суда Башкортостана;

Ольга Огородникова – судьей Белебеевского городского суда;

Яна Фархутдинова – судьей Белорецкого межрайонного суда;

Вера Захарова – судьей Демского районного суда Уфы;

Альфия Волкова – судьей Нефтекамского городского суда;

Лира Захарова – судьей Чишминского районного суда;

Нина Коннова – судьей Арбитражного суда Башкортостана.

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