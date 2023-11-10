Владимир Путин назначил новых судей в Башкортостане

Президент России Владимир Путин подписал Указ от восьмого ноября 2023 года о назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ.
В соответствии с документом назначены:
Артур Гималетдинов – судьей Верховного суда Башкортостана;
Ольга Огородникова – судьей Белебеевского городского суда;
Яна Фархутдинова – судьей Белорецкого межрайонного суда;
Вера Захарова – судьей Демского районного суда Уфы;
Альфия Волкова – судьей Нефтекамского городского суда;
Лира Захарова – судьей Чишминского районного суда;
Нина Коннова – судьей Арбитражного суда Башкортостана.
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