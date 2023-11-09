В Башкортостане пройдут мероприятия в честь 30-летия со дня принятия Конституции

Мероприятия пройдут в декабре 2023 года во всех муниципалитетах Башкортостана. Среди них:

– торжественное собрание;

– всероссийская научно-практическая конференция «30 лет Конституции Республики Башкортостан: правовой потенциал и новые приоритеты»;

– цикл интеллектуальных игр среди учащихся;

– внеурочные мероприятия в школах, в частности правовой диктант;

– проведение парламентских дебатов в Молодежной палате;

– тематические выставки.