В Башкортостане пройдут мероприятия в честь 30-летия со дня принятия Конституции

Региональный парламент провел заседание оргкомитета по подготовке юбилеев Основных Законов России и Башкортостана.
Фото: Госсобрание Башкортостана
Мероприятия пройдут в декабре 2023 года во всех муниципалитетах Башкортостана. Среди них:
– торжественное собрание;
– всероссийская научно-практическая конференция «30 лет Конституции Республики Башкортостан: правовой потенциал и новые приоритеты»;
– цикл интеллектуальных игр среди учащихся;
– внеурочные мероприятия в школах, в частности правовой диктант;
– проведение парламентских дебатов в Молодежной палате;
– тематические выставки.
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