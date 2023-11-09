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В Уфе в 2024 году пройдет Форум сотрудничества России и Казахстана

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Президент России Владимир Путин находится сейчас в Казахстане, где вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым участвует в форуме межрегионального сотрудничества.

Фото опубликовал Андрей Назаров

На форуме в Астане президент объявил о том, что следующее такое мероприятие пройдет в Уфе.

«В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе. И мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие», – сказал Владимир Путин.

Его казахстанский коллега подчеркнул, что значительных разногласий между союзными государствами на сегодняшний день нет:

«Мы союзники, стратегические партнеры, каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничестве. В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства».

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