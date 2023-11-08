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В Уфе открылось новое уличное пространство

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В Кировском районе завершились работы по благоустройству сквера имени полярника Валериана Альбанова.

Фото: администрация Уфы

Общественное пространство общей площадью 900 кв. м расположилось на пересечении улиц Гоголя и Свердлова.

Это прогулочная зона со скамейками для отдыха. Рабочие уложили плитку, установили малые архитектурные формы и современное энергосберегающее освещение. На открытии высадили деревья вдоль улицы Свердлова – на Аллее полярников.

За благоустройство сквера многие уфимцы проголосовали в прошлогоднем всероссийском онлайн-опросе.

Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в 2021 в восстановленной двухэтажной усадьбе купцов Соловьевых по улице Свердлова, 88.

Альбанов был участником неудачной полярной экспедиции на корабле «Святая Анна», целью которой было прохождение Северного морского пути.

В 1912 году шхуну зажало льдами у западного побережья Ямала, в итоге из 24 человек экипажа выжили только Альбанов и матрос Александр Конрад.

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