В Уфе отремонтировали 7 участков улиц по нацпроекту

В 2023 году по нему привели в нормативное состояние семь участков дорог:

– улица Города Галле – от проспекта Октября до Рихарда Зорге;

– улицы Льва Толстого и Менделеева – от Обской до Караидельской;

– улица Новороссийская – от Центральной до дороги Дема – Затон;

– улица Рижская;

– улица Шафиева – от Парковой до въезда во двор у жилого дома №14 по Шафиева;

– улица Демьяна Бедного.

На этих участках старое изношенное асфальтовое покрытие заменили на новое, обустроили бордюры и технические полосы, установили ограждения и отремонтировали тротуары там, где это необходимо, нанесли разметку термопластиком.