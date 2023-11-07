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В Уфе отремонтировали 7 участков улиц по нацпроекту

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В Уфе подходит к концу сезон работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас дорожные службы уже приступили к подготовке следующего сезона, формируют план ремонтных работ на 2024 год.

Фото: администрация Уфы

В 2023 году по нему привели в нормативное состояние семь участков дорог:

– улица Города Галле – от проспекта Октября до Рихарда Зорге;

– улицы Льва Толстого и Менделеева – от Обской до Караидельской;

– улица Новороссийская – от Центральной до дороги Дема – Затон;

– улица Рижская;

– улица Шафиева – от Парковой до въезда во двор у жилого дома №14 по Шафиева;

– улица Демьяна Бедного.

На этих участках старое изношенное асфальтовое покрытие заменили на новое, обустроили бордюры и технические полосы, установили ограждения и отремонтировали тротуары там, где это необходимо, нанесли разметку термопластиком.

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