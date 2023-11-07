Радий Хабиров отчитал руководство Уфы за перебои с отоплением в одном из районов

«Почему так работа организована недолжным образом? Мне доложили, что по данным ЦУР самое большое количество жалоб в республике идет из Орджоникидзевского района Уфы.

Вы сегодня с главой сядьте, соберите управляющие компании, ресурсников и всех, кого надо. Закрывайте эту историю.

Сейчас на улице не так холодно, но если вы так в зиму входите, то что потом делать будем, когда морозы пойдут?» – сказал Радий Хабиров, обращаясь к заммэра Уфы по вопросам ЖКХ Сергею Кожевникову.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкортостана Алан Марзаев объяснил проблемы в работе тем, что проводится балансировка систем отопления.