Делегация от Башкортостана прибыла в Китай

Делегация от республики прибыла в Китай с трехдневным визитом для участия в международной выставке China International Import Expo.

Одним из ключевых мероприятий станет заседание Совета по сотрудничеству регионов ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР.

«Также в эти дни с нами работает большая бизнес-делегация из более чем 40 представителей республиканских предприятий и институтов развития. В рамках визита планируем подписать 15 соглашений о сотрудничестве, провести В2В переговоры.

Сегодня мы вновь выходим на активную фазу взаимодействия с партнерами из Поднебесной. Опираясь на основные экономические показатели, можно говорить о положительной динамике башкирско-китайского сотрудничества», – сообщил Андрей Назаров.

Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 24,2%. Экспорт предприятий республики в Китай на сегодня состоит из поставок машиностроительной продукции, продовольственных товаров и сырья, продукции химической промышленности, а также древесины.