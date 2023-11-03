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На строительство центра гребного слалома в Уфе дополнительно выделят 454 млн рублей

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На сайте госзакупок опубликована заявка на проведение строительных и пусконаладочных работ на объекте «Комплекс сооружений для гребного слалома».

vk.com/ratmir.mavliev

Управление капитального строительства республики ищет нового подрядчика, начальная цена контракта составляет более 454 млн рублей. Заявки принимают до 20 ноября.

Комплекс сооружений для гребного слалома – это один из крупных проектов, строительство которых приурочено к 450-летию Уфы.

Он расположен на озере Теплое, в нем будут стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 250 м и глубиной 1,75 м. С помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды – как на горной реке. Гребной канал соединит озеро с рекой Уфа.

Уникальный спортивный комплекс будет функционировать круглый год: вода с ТЭЦ всегда теплая, поэтому не будет замерзать зимой.

В будущем в комплексе планируют проводить соревнования по гребному слалому на всех уровнях.

Ранее участница летних Олимпийских игр-2020 в Токио Алсу Миназова в интервью «Уфа.Собака.ru» сообщила о том, что у российских спортсменов нет условий, чтобы тренироваться зимой: единственный искусственный канал, подходящий для соревнований, находится в Новгородской области – и он функционирует от силы три месяца в году.

Сборная выезжает на тренировки в Европу, регионам в этом плане сложнее. Поэтому строящийся в Уфе канал будет очень важен для российского спорта.

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