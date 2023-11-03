На строительство центра гребного слалома в Уфе дополнительно выделят 454 млн рублей

Управление капитального строительства республики ищет нового подрядчика, начальная цена контракта составляет более 454 млн рублей. Заявки принимают до 20 ноября.

Комплекс сооружений для гребного слалома – это один из крупных проектов, строительство которых приурочено к 450-летию Уфы.

Он расположен на озере Теплое, в нем будут стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 250 м и глубиной 1,75 м. С помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды – как на горной реке. Гребной канал соединит озеро с рекой Уфа.

Уникальный спортивный комплекс будет функционировать круглый год: вода с ТЭЦ всегда теплая, поэтому не будет замерзать зимой.

В будущем в комплексе планируют проводить соревнования по гребному слалому на всех уровнях.

Ранее участница летних Олимпийских игр-2020 в Токио Алсу Миназова в интервью «Уфа.Собака.ru» сообщила о том, что у российских спортсменов нет условий, чтобы тренироваться зимой: единственный искусственный канал, подходящий для соревнований, находится в Новгородской области – и он функционирует от силы три месяца в году.

Сборная выезжает на тренировки в Европу, регионам в этом плане сложнее. Поэтому строящийся в Уфе канал будет очень важен для российского спорта.