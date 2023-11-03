В Уфе в октябре резко подорожали квартиры в новостройках

В 66 из 70 исследованных порталом городов цена «квадрата» выросла, в трех снизилась, в одном не изменилась.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости подорожал на 3,4%, цена теперь составляет 122 095 рублей.

Больше всего в октябре подорожал квадратный метр новостроек в Челябинске (+11,7%), Симферополе (+11,1%) и Магнитогорске (+11%).

Средняя стоимость квартиры за месяц поднялась в октябре в 63 городах, снизилась в пяти, осталась неизменной в двух городах. Новое жилье обойдется в среднем в 6 519 136 рублей, что на 3,6% больше, чем месяцем ранее.

Среди наиболее поднявшихся в цене квартиры – Нижний Тагил (+11,9%), Челябинск (+11%) и Владимир (+10,8%).

Уфа в рейтинге по стоимости квадратного метра «первички» стоит на 17 строчке: за месяц он подорожал на 4,8% до 136 880 рублей. Средняя стоимость квартиры составляет 6 735 757 рублей – это на 4% больше, чем в сентябре.

По стоимости новых квартир Уфа уже обогнала Екатеринбург, где «квадрат» обходится в 134 827 рублей, а средний лот – в 6 435 967 рублей.

Эксперты связывают резкий рост цен с перегревом на рынке: многие торопятся с покупкой из-за растущей ключевой ставки ЦБ. Также активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо.