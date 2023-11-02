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В Совете законодателей Башкортостана противодействием коррупции займется Владимир Булавин

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Сегодня, второго ноября, спикер парламента республики Константин Толкачев назначил нового заместителя председателя комиссии Совета законодателей по вопросам обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, которую возглавляет он сам.

Фото: парламент Башкортостана

Совет законодателей – это совещательный и консультативный орган, в его состав входят 12 комиссий.

В комиссии по безопасности и противодействию коррупции заместителем Константина Толкачева будет Владимир Булавин, возглавляющий комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

Раньше он возглавлял также Федеральную таможенную службу, служил в органах ФСБ России, входил в состав Совета безопасности РФ, занимался научной деятельностью, защитил кандидатскую на тему «Национальная безопасность современной России». Практически вся его профессиональная деятельность была напрямую связана с вопросами государственной безопасности.

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