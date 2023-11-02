Башкортостан отправит гуманитарный груз в Сектор Газа

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что ведется обсуждение отправки гумконвоя в Сектор Газа.

«Башкортостан всегда протягивает руку помощи тем, кто страдает и нуждается в ней. Так было, когда все годы мы помогали народу Донбасса, отправляли гуманитарную помощь в Сирию, наши спасатели вытаскивали из-под завалов пострадавших во время землетрясения в Турции, врачи из нашей республики организовывали помощь и спасали больных во время ковида в Кыргызстане и Абхазии.

Конечно, сегодня мы отзываемся на боль и страдания мирного населения Палестины. Многие жители Башкортостана обращаются к нам с вопросом, как им помочь, и с предложением о помощи. И мы обязательно поможем.

С Айнуром-хазратом Биргалиным обсудили отправку гуманитарного груза в Газу и первоочередные меры для этого. Прежде всего это, конечно, лекарства, одежда и продукты.

В свою очередь обращаюсь к жителям республики, мусульманам и всем, кто готов оказать посильную помощь погибающим детям, женщинам, старикам. Я предлагаю организовать единую площадку сбора – на базе известного всем логистического центра "Башсельхозтехника"», – сообщил глава региона.