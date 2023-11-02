Магазины Decathlon и Adidas откроются в Уфе под другими названиями

В конце марта 2022 года французская сеть гипермаркетов спортивных товаров Decathlon объявила, что по известным причинам «условия поставок товаров больше не позволяют продолжать деятельность в России».

В июне текущего года появилась информация о том, что бизнес уже официально продан, магазины и остатки товара переданы новому владельцу.

Магазины приобрела компания АРМ. Ее представители рассказали ТАСС о том, что запускает новую сеть спортивных магазинов, она будет называться Desport. Первые гипермаркеты откроются в декабре, «ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров». Позже откроется и онлайн-магазин.

Директором по маркетингу в Desport будет Матье Кобаррер, который выполнял ту же функцию в Decathlon.

Кроме того, стало известно, что весной 2024 года начнут открываться обновленные магазины Adidas: права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.

Название также изменится, но ассортимент будет прежним. Цены увеличатся.