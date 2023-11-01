Депутатам Горсовета Уфы выделят 72 млн на исполнение наказов избирателей

В 2024 году сумма будет увеличена в два раза – до 72 млн рублей.

Эти деньги пойдут на благоустройство территорий, строительство спортивных площадок, ремонт социальных учреждений и так далее по просьбам жителей.

Так в Уфе появились аллеи «Ясная поляна» и «Сентябрьский сад», «Аллея семьи», «Аллея науки», «Аллея 85-летия Советского района», сквер «Цветок Курая». Благоустраиваются дворы, закуплено оборудование и сделан ремонт в подростковых клубах, заменены окна в детских садах, установлено освещение и видеонаблюдение в школе

В 2022 году депутаты выполнили более 20 наказов избирателей на сумму 18 млн рублей. В текущем году реализуются более 35 наказов на общую сумму 36 млн рублей.