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Депутатам Горсовета Уфы выделят 72 млн на исполнение наказов избирателей

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Сегодня, первого ноября, на заседании уфимского Горсовета было принято решение увеличить сумму, выделяемую из городского бюджета депутатам для решения социально значимых вопросов в их округах.

Фото: администрация Уфы

В 2024 году сумма будет увеличена в два раза – до 72 млн рублей.

Эти деньги пойдут на благоустройство территорий, строительство спортивных площадок, ремонт социальных учреждений и так далее по просьбам жителей.

Так в Уфе появились аллеи «Ясная поляна» и «Сентябрьский сад», «Аллея семьи», «Аллея науки», «Аллея 85-летия Советского района», сквер «Цветок Курая». Благоустраиваются дворы, закуплено оборудование и сделан ремонт в подростковых клубах, заменены окна в детских садах, установлено освещение и видеонаблюдение в школе

В 2022 году депутаты выполнили более 20 наказов избирателей на сумму 18 млн рублей. В текущем году реализуются более 35 наказов на общую сумму 36 млн рублей.

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