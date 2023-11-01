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В Уфе завершили благоустройство сквера Михалева

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Сквере имени Сергея Михалева расположен перед Дворцом спорта. Стилистически он связан с темой хоккея и льда.

Фотографии обновленного сквера опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Получилась небольшая, но уютная зона для отдыха и прогулок с детьми. Теперь главное – беречь и не ломать оборудование, все в наших руках!» – подписал мэр эти фото.

Ранее в администрации Уфы заверили, что площадь перед Дворцом спорта застраивать не будут. Ее, как и сквер перед кинотеатром «Искра», переведут в разряд общественных или деловых территорий.

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