Выставки, концерты и мастер-классы: как пройдет День народного единства в Уфе

2 ноября

18.00, Детская музыкальная школа №1 (Ленина, 18): концерт-лекция «Традиции фортепианной школы России и Башкортостана».

19.00, ГДК (проспект Октября, 137): концерт «Слава русской земли».

19.00, Уфимская детская филармония (проспект Октября, 33): «Концерт для родных людей».

3 ноября

11.00, ДК «Химик» (Первомайская, 47): мастер-класс по песочной анимации «Вместе мы сильнее».

16.00, Нагаевский ДК (Нагаево, Советская, 13/1): спектакль «Настоящая принцесса».

18.30, ДК «Ядкарь»: концерт «Национальное созвучие».

4 ноября

С 12.00 до 17.00, сад Аксакова: фестиваль «Читай, играй, твори». Арт-мастерские и интерактивные игры.

С 12.00, парки «Демский» и «Первомайский»: игровые программы «День народного единства».

С 18.00 до 21.00, Музей истории общества слепых (Кирова, 47): выставка о Батыре Валиде «Мелодия курая», выставка о композиторе Николае Инякине, тактильные дидактические и настольные игры с завязанными глазами.

8 ноября

Детская школа искусств (Ахметова, 300/3): выставка художественных работ «Я и моя единая страна!».

Весь ноябрь

Вт-сб, с 9.00 до 20.00, Центральная библиотека (Комсомольская, 138): выставка картин Забира Тувалева «По золотым тропам Башкортостана».

Ранее мы писали о том, что третьего и четвертого ноября пройдут мероприятия всероссийской культурной акции «Ночь искусств».

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