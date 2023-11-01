Выставки, концерты и мастер-классы: как пройдет День народного единства в Уфе

Традиционно большой республиканский праздник стартует в Уфе заранее: мероприятия начнутся уже второго ноября. Рассказываем о крупнейших из них.
Фото: Горсовет Уфы
2 ноября
18.00, Детская музыкальная школа №1 (Ленина, 18): концерт-лекция «Традиции фортепианной школы России и Башкортостана».
19.00, ГДК (проспект Октября, 137): концерт «Слава русской земли».
19.00, Уфимская детская филармония (проспект Октября, 33): «Концерт для родных людей».
3 ноября
11.00, ДК «Химик» (Первомайская, 47): мастер-класс по песочной анимации «Вместе мы сильнее».
16.00, Нагаевский ДК (Нагаево, Советская, 13/1): спектакль «Настоящая принцесса».
18.30, ДК «Ядкарь»: концерт «Национальное созвучие».
4 ноября
С 12.00 до 17.00, сад Аксакова: фестиваль «Читай, играй, твори». Арт-мастерские и интерактивные игры.
С 12.00, парки «Демский» и «Первомайский»: игровые программы «День народного единства».
С 18.00 до 21.00, Музей истории общества слепых (Кирова, 47): выставка о Батыре Валиде «Мелодия курая», выставка о композиторе Николае Инякине, тактильные дидактические и настольные игры с завязанными глазами.
8 ноября
Детская школа искусств (Ахметова, 300/3): выставка художественных работ «Я и моя единая страна!».
Весь ноябрь
Вт-сб, с 9.00 до 20.00, Центральная библиотека (Комсомольская, 138): выставка картин Забира Тувалева «По золотым тропам Башкортостана».
Ранее мы писали о том, что третьего и четвертого ноября пройдут мероприятия всероссийской культурной акции «Ночь искусств».
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