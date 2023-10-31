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В Уфе досрочно завершили ремонт моста и строительство улицы

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Сегодня, 31 октября, состоялось официальное открытие улицы Мусы Гареева. Она, наряду со строящейся параллельно дороге по улице Архитектора Рехмукова, обеспечит проезд к будущему Центру спортивной борьбы.

Фото: администрация Уфы

Возведение всех трех объектов приурочено к 450-летию основания Уфы.

Протяженность новой улицы составляет 493 метра, ширина проезжей части – семь метров, по одной полосе в каждую сторону, ширина тротуара – три метра. Проехать по ней можно от Комсомольской до Рудольфа Нуреева и обратно.

Работы завершили на 243 дня раньше, чем планировалось.

Фото: администрация Кировского района

Кроме того, как сообщает администрация Кировского района, досрочно завершили ремонт пешеходного моста в саду Салавата Юлаева.

На нем заменили износившийся дощатый настил. По графику работы должны были закончить на следующей неделе, однако мост уже открыт.

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