В Уфе досрочно завершили ремонт моста и строительство улицы

Сегодня, 31 октября, состоялось официальное открытие улицы Мусы Гареева. Она, наряду со строящейся параллельно дороге по улице Архитектора Рехмукова, обеспечит проезд к будущему Центру спортивной борьбы.
Фото: администрация Уфы
Возведение всех трех объектов приурочено к 450-летию основания Уфы.
Протяженность новой улицы составляет 493 метра, ширина проезжей части – семь метров, по одной полосе в каждую сторону, ширина тротуара – три метра. Проехать по ней можно от Комсомольской до Рудольфа Нуреева и обратно.
Работы завершили на 243 дня раньше, чем планировалось.
Фото: администрация Кировского района
Кроме того, как сообщает администрация Кировского района, досрочно завершили ремонт пешеходного моста в саду Салавата Юлаева.
На нем заменили износившийся дощатый настил. По графику работы должны были закончить на следующей неделе, однако мост уже открыт.
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