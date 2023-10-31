В Уфе досрочно завершили ремонт моста и строительство улицы

Возведение всех трех объектов приурочено к 450-летию основания Уфы.

Протяженность новой улицы составляет 493 метра, ширина проезжей части – семь метров, по одной полосе в каждую сторону, ширина тротуара – три метра. Проехать по ней можно от Комсомольской до Рудольфа Нуреева и обратно.

Работы завершили на 243 дня раньше, чем планировалось.