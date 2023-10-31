Башкортостан уладил территориальные споры с Удмуртией

Речь идет об отрезке границы, который проходит по воде и затрагивает три обособленных острова на реке Каме между Краснокамским районом Башкортостана и Каракулинским районом Удмуртии.

Сегодня в региональном парламенте сообщили о принятии закона об утверждении границы между республиками.

«Потребовалось время, чтобы проанализировать картографические материалы 1996 года и архивные данные. Чтобы урегулировать спор, пришлось поднимать даже карты 1937 года. Наложением карт было доказано, что тот остров, на который претендовал Башкортостан, действительно принадлежит нашей республике. В результате уточнения границы ничьи интересы не были ущемлены, территория ни одной из республик не уменьшилась.

Сегодня разногласий по местоположению границы нет. С принятием закона сведения о местоположении границы будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости», – сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Башкортостан граничит с Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Татарстаном и Удмуртией. Работы по описанию и утверждению границ с соседними регионами завершаются.