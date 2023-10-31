В Уфе перекроют Шакшинский мост и парковку в центре

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Сегодня и завтра будут полностью перекрывать Шакшинский мост из-за монтаж балок пролетного строения:
31 октября – с 22.00 до 23.30;
первого ноября – с 2.00 до 3.30.
Будет работать речной паром на переправе «Князево».
Кроме того, первого ноября с 6.00 до 17.00 будет закрыта парковка перед зданием конгресс-холла «Торатау».
Это ограничение связано с проведением торжественного собрания, посвященного Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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