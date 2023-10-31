В Уфе перекроют Шакшинский мост и парковку в центре

Сегодня и завтра будут полностью перекрывать Шакшинский мост из-за монтаж балок пролетного строения:

31 октября – с 22.00 до 23.30;

первого ноября – с 2.00 до 3.30.

Будет работать речной паром на переправе «Князево».

Кроме того, первого ноября с 6.00 до 17.00 будет закрыта парковка перед зданием конгресс-холла «Торатау».

Это ограничение связано с проведением торжественного собрания, посвященного Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.