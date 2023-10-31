На «Аллее сказок» перед Театром кукол начали устанавливать миниатюры

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях фото первой миниатюры, которую установили на аллее перед реконструируемым Театром кукол.
Установили макет Инзерских Зубчаток. Это горный хребет на Южном Урале, находится на территории Белорецкого района.
Хребет назван по реке Инзер и резко выделяющимся скалистым вершинам («зубцам»), которые протянулись на несколько километров. Длина хребта – 10 км, ширина – около трех км, абсолютная высота – 1161 метр. Состоит и трех частей с седловинами.
Это первая из 16 миниатюр, которые разместят на «Аллее сказок». Параллельно ведутся работы по обновлению Библиотеки №39. Там завершили ремонт кровли, в дальнейшем отремонтируют фасад и обновят интерьер.
Комментарии (0)