На «Аллее сказок» перед Театром кукол начали устанавливать миниатюры

Установили макет Инзерских Зубчаток. Это горный хребет на Южном Урале, находится на территории Белорецкого района.

Хребет назван по реке Инзер и резко выделяющимся скалистым вершинам («зубцам»), которые протянулись на несколько километров. Длина хребта – 10 км, ширина – около трех км, абсолютная высота – 1161 метр. Состоит и трех частей с седловинами.

Это первая из 16 миниатюр, которые разместят на «Аллее сказок». Параллельно ведутся работы по обновлению Библиотеки №39. Там завершили ремонт кровли, в дальнейшем отремонтируют фасад и обновят интерьер.