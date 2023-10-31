Радий Хабиров поручил решить проблемы с отоплением в Калининском районе Уфы

31 октября на совещании в правительстве обсудили готовность республики к отопительному периоду. Несмотря на то, что отопление начали включать в начале месяца, еще не все муниципалитеты получили паспорта готовности.
На сегодняшний день признаны готовыми к отопительному периоду 58 муниципальных образований, по пяти – это Абзелиловский, Белорецкий, Бураевский и Калтасинский районы и город Уфа – имеются замечания, которые необходимо устранить до 15 ноября.
Глава региона Радий Хабиров поручил взять ситуацию на контроль.
«И Уфа – послушайте, пожалуйста, особенно Калининский район. Очень много жалоб по теплу. Вы заканчивайте эту историю», – сказал Радий Хабиров, поручив заместителю премьер-министра Алану Марзаеву отрабатывать наиболее «фонящие» районы.
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