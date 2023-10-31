Радий Хабиров поручил решить проблемы с отоплением в Калининском районе Уфы

На сегодняшний день признаны готовыми к отопительному периоду 58 муниципальных образований, по пяти – это Абзелиловский, Белорецкий, Бураевский и Калтасинский районы и город Уфа – имеются замечания, которые необходимо устранить до 15 ноября.

Глава региона Радий Хабиров поручил взять ситуацию на контроль.

«И Уфа – послушайте, пожалуйста, особенно Калининский район. Очень много жалоб по теплу. Вы заканчивайте эту историю», – сказал Радий Хабиров, поручив заместителю премьер-министра Алану Марзаеву отрабатывать наиболее «фонящие» районы.