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Холод и дожди: погода в Уфе с 30 октября по 3 ноября

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Промозглый ветер и ледяные дожди уже заставляют уфимцев желать скорейшего прихода полноценной зимы. Рассказываем, какой будет погода в ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, первая половина этой недели в Уфе будет холодной и дождливой. Со среды потеплеет, но ненадолго.

Понедельник, 30 октября: до +1°, облачно, дождь со снегом, в ночь на вторник – -2°, снег.

Вторник, 31 октября: до +4°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +1°, без осадков.

Среда, 1 ноября: до +8°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +5°, без осадков.

Четверг, 2 ноября: до +7°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +7°, без осадков.

Пятница, 3 ноября: до +10°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +1°, временами небольшой дождь со снегом.

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