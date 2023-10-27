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В Башкортостане 27-29 октября пройдут массовые проверки водителей

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Сегодня, 27 октября, Госавтоинспекция Башкортостана сообщила о начале профилактических мероприятий на дорогах республики.

Фото: Владимир Севастьянов

С сегодняшнего дня и до конца выходных массовые проверки и рейдовые мероприятия пройдут во всех районах республики.

В основном будут искать нетрезвых водителей и злостных нарушителей ПДД.

28 октября на дороги Уфа – Оренбург, Уфа – Инзер – Белорецк, Уфа – Янаул, Дюртюли – Нефтекамск, Чишмы –Асеново – Киргиз-Мияки и другие сложные направления будут направлены дополнительные экипажи из числа центрального аппарата ГИБДД, отдельного спецбатальона ДПС.

В Уфе в выходные дни личный состав полка ДПС ГИБДД Управления МВД проведeт массовые проверки на улицах Сипайловской и 50-летия Октября.

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