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В Башкортостане за неделю резко подорожали помидоры, подешевело детское питание

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 16 по 23 октября 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (10,6%), яйца (4,6%%), огурцы (4,5%) мука (3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на мясные детские консервы (2,3%) и печенье (2,2%).

Цены на помидоры растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (5,8%), детские овощные консервы (2,7%) и молочные смеси для детского питания  (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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