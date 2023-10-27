В Башкортостане за неделю резко подорожали помидоры, подешевело детское питание

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (10,6%), яйца (4,6%%), огурцы (4,5%) мука (3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на мясные детские консервы (2,3%) и печенье (2,2%).

Цены на помидоры растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (5,8%), детские овощные консервы (2,7%) и молочные смеси для детского питания (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.