В Уфе ограничили скорость движения транспорта на мостах

Администрация Уфы предупреждает о новых дорожных знаках, которые уже установили на нескольких мостах города.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Из-за погодных условий установлены дорожные знаки 1.15 «Скользкая дорога» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» перед въездом на следующие мосты:
– через Дему на дороге «Уфа – Дема»;
– через Белую на дороге «Уфа – Оренбург»;
– через Белую в створе улицы имени города Галле и Затонского шоссе;
– через Уфу на дороге «Уфа – Нагаево».
На мосту через Уфу на дороге «Уфа – Шакша» ограничение скорости введено ранее в связи с его техническим состоянием и проводимой реконструкцией.
«Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, на скользкой дороге избегайте резкого торможения и опасного маневрирования, без необходимости не меняйте полосы движения, выполняйте обгон только в разрешенных местах, соблюдайте в потоке безопасную дистанцию между транспортными средствами!» – говорится в сообщении мэрии.
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