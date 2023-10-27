В Уфе ограничили скорость движения транспорта на мостах

Из-за погодных условий установлены дорожные знаки 1.15 «Скользкая дорога» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» перед въездом на следующие мосты:

– через Дему на дороге «Уфа – Дема»;

– через Белую на дороге «Уфа – Оренбург»;

– через Белую в створе улицы имени города Галле и Затонского шоссе;

– через Уфу на дороге «Уфа – Нагаево».

На мосту через Уфу на дороге «Уфа – Шакша» ограничение скорости введено ранее в связи с его техническим состоянием и проводимой реконструкцией.

«Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, на скользкой дороге избегайте резкого торможения и опасного маневрирования, без необходимости не меняйте полосы движения, выполняйте обгон только в разрешенных местах, соблюдайте в потоке безопасную дистанцию между транспортными средствами!» – говорится в сообщении мэрии.