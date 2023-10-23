В уфимском кампусе будут производить «умные» импланты

Это проект лаборатории аддитивных технологий БГМУ, которая разместится на одном из этажей IQ-парка.

Лаборатория занимается разработкой имплантов из перспективных материалов, которые имеют свойство со временем замещаться собственными тканями человека.

«Умный» имплант со временем рассасывается в организме, на его месте нарастает новая кость.

Сотрудники лаборатории уже напечатали свыше 6000 образцов, которые прошли доклинические испытания на клеточных культурах. На данном этапе запущены исследования на животных.

Также они изготавливают спейсеры, временные протезы, протезы для хирургических отделений. Формы для протезов производятся по разработанному в лаборатории способу, изделие стерилизуется и передается в операционные.