В Уфе похолодает до 0° днем и пойдет снег

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе будет по большей части пасмурно и холодно, осадков обещают немало.

Понедельник, 23 октября: до +4°, облачно, дождь, в ночь на вторник – 0°, дождь со снегом.

Вторник, 24 октября: до +9°, облачно, дождь, в ночь на среду – -2°, снег.

Среда, 25 октября: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -3°, временами небольшой снег.

Четверг, 26 октября: до +1°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -5°, без осадков.

Пятница, 27 октября: до 0°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -4°, без осадков.