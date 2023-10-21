В мэрии Уфы одобрили 4 инвестпроекта на 600 млн рублей

Рассмотрели четыре крупных проекта:

– производство импортозамещающего машиностроительного оборудования, включающее два цеха и склады;

– производство нефтегазопромыслового оборудования с расширением объема выпуска для месторождений и нефтеперерабатывающих заводов – также ипортозамещение;

– производство металлических сеток, изделий из листового пластика и 3D-ограждений;

– производство аварийно-спасательного оборудования.

Общая сумма инвестиций превышает 600 млн рублей. Мэр Уфы поручил оказать содействие и представить их на республиканском «Инвестчасе».