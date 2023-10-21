В мэрии Уфы одобрили 4 инвестпроекта на 600 млн рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел очередное заседание в формате «Инвестиционного часа».
Фото: администрация Уфы
Рассмотрели четыре крупных проекта:
– производство импортозамещающего машиностроительного оборудования, включающее два цеха и склады;
– производство нефтегазопромыслового оборудования с расширением объема выпуска для месторождений и нефтеперерабатывающих заводов – также ипортозамещение;
– производство металлических сеток, изделий из листового пластика и 3D-ограждений;
– производство аварийно-спасательного оборудования.
Общая сумма инвестиций превышает 600 млн рублей. Мэр Уфы поручил оказать содействие и представить их на республиканском «Инвестчасе».
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