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В мэрии Уфы одобрили 4 инвестпроекта на 600 млн рублей

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел очередное заседание в формате «Инвестиционного часа».

Фото: администрация Уфы

Рассмотрели четыре крупных проекта:

– производство импортозамещающего машиностроительного оборудования, включающее два цеха и склады;

– производство нефтегазопромыслового оборудования с расширением объема выпуска для месторождений и нефтеперерабатывающих заводов – также ипортозамещение;

– производство металлических сеток, изделий из листового пластика и 3D-ограждений;

– производство аварийно-спасательного оборудования.

Общая сумма инвестиций превышает 600 млн рублей. Мэр Уфы поручил оказать содействие и представить их на республиканском «Инвестчасе».

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