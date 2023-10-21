В Уфе открыли еще один участок «Уфимского ожерелья»

Благоустройство парка имени Калинина началось в августе 2023 года. Мэрия разделила работы на два этапа.
Участок, тропы проходящей через парк, входит в проект «Уфимского ожерелья».
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что основные работы на этом участке завершены.
«Еще одна благоустроенная «бусинка» у нашего "Уфимского ожерелья". Это парк имени М.И. Калинина. Порядка 2,3 км пешеходной зоны и велодорожек, освещение, скамейки, урны. Получилась замечательное место отдыха для наших горожан.
На этом не останавливаемся. Будем дальше наполнять эту территорию смыслом и активностями», – подписал мэр эти фото.
В будущем на этой территории появятся игровые и спортивные площадки.
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