Уфимским районам вручили 7 служебных Lada Niva Travel

В связи с этим администрация Уфы пересаживается на отечественный автопарк.

Первым заместителям районных администраций города вручили ключи от служебных автомобилей Lada Niva Travel в рамках подготовки к празднованию предстоящего юбилея Уфы в 2024 году.

Всего выдали семь автомобилей, они будут задействованы в служебных целях.

Стоимость одного такого авто на официальном сайте начинается от 1,093 млн рублей.