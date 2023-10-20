Уфимским районам вручили 7 служебных Lada Niva Travel

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение об использовании в работе госслужащими и муниципальными сотрудниками только российских автомобилей.
Фото: администрация Уфы
В связи с этим администрация Уфы пересаживается на отечественный автопарк.
Первым заместителям районных администраций города вручили ключи от служебных автомобилей Lada Niva Travel в рамках подготовки к празднованию предстоящего юбилея Уфы в 2024 году.
Всего выдали семь автомобилей, они будут задействованы в служебных целях.
Стоимость одного такого авто на официальном сайте начинается от 1,093 млн рублей.
Комментарии (0)