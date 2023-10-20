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В Уфе закроют популярный бассейн «Тан»

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Спортивный комплекс «Тан» расположен на улице Рихарда Зорге в Октябрьском районе Уфы. В него входят гостиница, бассейн, спортзал и сауна.

Фото: гостиница «Тан»

Посетители обнаружили на двери комплекса объявление:

«Уважаемые посетители! С 1 ноября 2023 г. спортивный комплекс "Тан" прекращает свою работу».

Деньги по неизрасходованным абонементам обещают вернуть при предъявлении документов на ресепшн.

В самой организации сообщили о том, что здание продано, что теперь с ним будет – пока неизвестно.

Ранее в сети появились слухи о возможном сносе здания и, по традиции, строительстве на его месте очередного высотного ЖК. Мэрия Уфы сообщает, что уведомление о сносе ей не поступало.

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