В Уфе закроют популярный бассейн «Тан»

Спортивный комплекс «Тан» расположен на улице Рихарда Зорге в Октябрьском районе Уфы. В него входят гостиница, бассейн, спортзал и сауна.
Фото: гостиница «Тан»
Посетители обнаружили на двери комплекса объявление:
«Уважаемые посетители! С 1 ноября 2023 г. спортивный комплекс "Тан" прекращает свою работу».
Деньги по неизрасходованным абонементам обещают вернуть при предъявлении документов на ресепшн.
В самой организации сообщили о том, что здание продано, что теперь с ним будет – пока неизвестно.
Ранее в сети появились слухи о возможном сносе здания и, по традиции, строительстве на его месте очередного высотного ЖК. Мэрия Уфы сообщает, что уведомление о сносе ей не поступало.
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