18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане муниципалитетам разрешат ремонтировать бомбоубежища

Поделиться:

Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям разработал поправки, предусматривающие перевод бомбоубежищ в республиканскую и муниципальную собственность для реконструкции.

Поправками местное законодательство приводится в соответствие с обновленной редакцией федерального закона «О гражданской обороне».

С мая 2023 года обязанности по созданию, ремонту и поддержанию в состоянии готовности объектов гражданской обороны могут выполняться местными властями.

На сегодняшний день в Башкортостане органы местного самоуправления могут только создавать бомбоубежища и поддерживать их в состоянии готовности.

В случае одобрения поправок закон дополнят словом «реконструировать», то есть органы местного самоуправления смогут ремонтировать те бомбоубежища, которые будут официально переданы с федерального уровня на республиканский и муниципальный. Параллельно ведется работа по оформлению прав собственности на некоторые такие объекты.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: