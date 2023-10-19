В Башкортостане муниципалитетам разрешат ремонтировать бомбоубежища

Поправками местное законодательство приводится в соответствие с обновленной редакцией федерального закона «О гражданской обороне».

С мая 2023 года обязанности по созданию, ремонту и поддержанию в состоянии готовности объектов гражданской обороны могут выполняться местными властями.

На сегодняшний день в Башкортостане органы местного самоуправления могут только создавать бомбоубежища и поддерживать их в состоянии готовности.

В случае одобрения поправок закон дополнят словом «реконструировать», то есть органы местного самоуправления смогут ремонтировать те бомбоубежища, которые будут официально переданы с федерального уровня на республиканский и муниципальный. Параллельно ведется работа по оформлению прав собственности на некоторые такие объекты.