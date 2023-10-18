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Инфляция в Башкортостане в сентябре ускорилась до 4,52%

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Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам сентября 2023 года и объясняет его причины.

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре года вновь ускорилась до 4,52% против 3,7% месяцем ранее.

Как и в целом по стране, ускорение произошло в основном из-за ослабления рубля, увеличения издержек товаропроизводителей и ростом спроса на некоторые непродовольственные товары.

Годовой темп роста цен на продукты в сентябре составил 3,71% из-за увеличения издержек, подорожания и сокращения импорта.

Рост цен на непродовольственные товары составил 3,39%, на услуги – 7,33%.

Уровень инфляции в регионе по-прежнему ниже общероссийского (6%) и среднего по ПФО (5,5%).

Чтобы вернуть инфляцию ближе к цели, Банк России повысил ключевую ставку. С 18 сентября она составляет 13%. По прогнозу регулятора, в этом году инфляция составит 6-7%, а в следующем вернется к целевым 4%.

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