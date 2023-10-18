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В Башкортостане вандалы спилили крест на Павловском водохранилище

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Пятиметровый православный крест был установлен в популярном туристическом месте – на одной из скал «12 апостолов» у Павловского водохранилища.

Фото: Артем Кайгородцев

Подобраться к площадке с крестом не так-то просто: либо по воде, либо тропинками через лес.

По данным Shot, кто-то подплыл к скале на лодке, поднялся и спилил крест у основания. Планировали ли его забрать с собой – неизвестно, в итоге он рухнул в воду и разломился на две части.

Вандала ищут, полиция уже собрала улики. Как сообщает Baza, последний раз целым крест видели в конце сентября. В пабликах пишут, что крест могли спилить некие «башкирские националисты».

Крест на «12 апостолах» в 2011 году установили местные жители по договоренности с сельсоветом в память о погибших священниках.

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