В Уфе назначен новый глава Советского района

Оно связано с кадровыми изменениями в муниципалитете.

На вчерашнем совещании в мэрии Ратмир Мавлиев объявил о том, что глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин покидает должность по его просьбе.

Сегодня он представил нового руководителя района – им стал 46-летний Айдар Базгудинов.

Базгудинов окончил БашГУ по специальности «Химия», а также Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Антикризисное управление». Трудился в сферах безопасности, региональных продаж и жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 по 2022 годы занимал должность главы Демского района Уфы. Последний год работал управляющим делами администрации города.

Рустем Рахматуллин возглавил муниципальное учреждение «Управление жилищного хозяйства Уфы».