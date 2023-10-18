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В Уфе назначен новый глава Советского района

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Сегодня, 18 октября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел внеочередное оперативное совещание в администрации Советского района.

Фото: администрация Уфы

Оно связано с кадровыми изменениями в муниципалитете.

На вчерашнем совещании в мэрии Ратмир Мавлиев объявил о том, что глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин покидает должность по его просьбе.

Сегодня он представил нового руководителя района – им стал 46-летний Айдар Базгудинов.

Базгудинов окончил БашГУ по специальности «Химия», а также Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Антикризисное управление». Трудился в сферах безопасности, региональных продаж и жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 по 2022 годы занимал должность главы Демского района Уфы. Последний год работал управляющим делами администрации города.

Рустем Рахматуллин возглавил муниципальное учреждение «Управление жилищного хозяйства Уфы».

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