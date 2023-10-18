На улицы Уфы вышли новые троллейбусы марки «Горожанин»

Это низкопольные троллейбусы с системой увеличенного до 30 километров автономного хода. Пассажировместимость – более 100 человек.

Все они зеленого цвета, на окнах изображена куница, а надписи напоминают о приближающемся юбилее города.

Первая партия таких троллейбусов вышла на наиболее востребованный в городе маршрут №13, который следует от Микрорайона «Белореченский» до Бульвара Славы через улицу Бакалинскую. Маршрут соединяет спальные микрорайоны с основными транспортными магистралями.