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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитал дорожников за ремонт улицы Менделеева

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Сегодня, 17 октября, на совещании в администрации Уфы ее глава Ратмир Мавлиев обратился к Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.

«Насчет наших дорожников – всегда есть куда расти, и это касается культуры производства в первую очередь.

По Менделеева у меня был ряд вопросов: и площадку не могут нормально огородить, и мусор подобрать, и складируют где попало. То есть вызывают множество вопросов такие подрядчики.

Предложение такое: нужно, чтобы они культуру производства как-то развивали у себя, хотя бы старались. Если вы, как заказчик, об этом просить не будете, то и подрядчики будут к этому так относиться.

Второе – то, что касается гарантийных дорог. Есть факты, когда дорогу отремонтировали, она на гарантии, и тут приходит ресурсная организация и проводит свои работы. Ну, случилось так, и ладно, но восстанавливают-то дорогу безобразно, а она на гарантии. Я вас прошу держать на особом контроле ремонт на гарантийных дорогах. Они должны восстанавливаться так, чтобы соответствующее качество было обеспечено», – сказал Ратмир Мавлиев.

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