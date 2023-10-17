На берегу реки Инзер появится глэмпинг

Предприниматель Хачатур Нерсисян представил проект своего глэмпинга на «Предпринимательском часе» в администрации Архангельского района.
Фото: vk.com/Группа для общения Радия Хабирова с бизнесом
Он планирует построить глэмпинг на берегу реки Инзер, недалеко от Абзановского водопада.
Рядом проходит трасса Уфа-Инзер, от Уфы это место отделяет примерно час езды.
Проект получил одобрение, сейчас на территории уже строят домики в форме купола. Такие конструкции очень прочны, но по сравнению с домиками обычной формы быстро возводятся, требуют меньше материалов и энергии на отопление.
До конца 2023 года бизнесмен планирует построить баню с банными чанами и кафе с национальной башкирской кухней.
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