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На берегу реки Инзер появится глэмпинг

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Предприниматель Хачатур Нерсисян представил проект своего глэмпинга на «Предпринимательском часе» в администрации Архангельского района.

Фото: vk.com/Группа для общения Радия Хабирова с бизнесом

Он планирует построить глэмпинг на берегу реки Инзер, недалеко от Абзановского водопада.

Рядом проходит трасса Уфа-Инзер, от Уфы это место отделяет примерно час езды.

Проект получил одобрение, сейчас на территории уже строят домики в форме купола. Такие конструкции очень прочны, но по сравнению с домиками обычной формы быстро возводятся, требуют меньше материалов и энергии на отопление.

До конца 2023 года бизнесмен планирует построить баню с банными чанами и кафе с национальной башкирской кухней.

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