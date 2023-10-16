Уфимский музей изображен на новой 1000-рублевой купюре

На тысячной купюре рядом с достопримечательностями Татарстана представлено знакомое многим уфимцам здание.

Это дом уфимской купчихи Елены Поносовой-Молло, построенный в 1910 году в стиле модерн, известный сегодня как Музей археологии и этнографии и расположенный по адресу улица Карла Маркса, 6.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и ПФО. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне, помимо уфимского музея, отображены Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике на территории Казанского Кремля.

Как сообщает «Гознак», новые купюры будет крайне сложно подделать, если вообще возможно. Они защищены намного лучше предыдущих.