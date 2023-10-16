Башкортостан закупит 250 автобусов марки Yutong

Об этом сегодня, 16 октября, на совещании в правительстве сообщил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

По словам министра, программа рассчитана до первого февраля 2024 года, но ее планируют завершить досрочно и уже до конца текущего года поставить в республику 250 автобусов среднего и малого класса марки Yutong.

Yutong – это китайский бренд, поставляющий транспорт по всему миру, в том числе во Францию, Грецию, Великобританию, Норвегию, Латинскую Америку и Африку.