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Башкортостан закупит 250 автобусов марки Yutong

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В республике продолжается модернизация системы общественного транспорта. В скором времени поступит еще одна крупная партия пассажирских автобусов.

Фото: yutong.com

Об этом сегодня, 16 октября, на совещании в правительстве сообщил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

По словам министра, программа рассчитана до первого февраля 2024 года, но ее планируют завершить досрочно и уже до конца текущего года поставить в республику 250 автобусов среднего и малого класса марки Yutong.

Yutong – это китайский бренд, поставляющий транспорт по всему миру, в том числе во Францию, Грецию, Великобританию, Норвегию, Латинскую Америку и Африку.

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