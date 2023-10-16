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Радий Хабиров о первой пятилетке на посту: «Заслуги обнулились, косяки удвоились»

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16 октября на совещании в правительстве Башкортостана Радий Хабиров обратился к чиновникам касательно пятилетия совместной работы.

vk.com/radiyhabirov

«Еще один вопрос, уважаемые коллеги. Это все равно значимое событие – мы пять лет с вами вместе проработали.

Сейчас скажу и предлагаю закрыть эту тему: с этого момента все заслуги обнулились, а косяки у вас удвоились. У меня их быть не может (Улыбается.). Хочу еще раз вас поблагодарить за эти пять замечательных лет», – сказал глава региона.

Радий Хабиров возглавляет республику с 11 октября 2018 года (первые 11 месяцев – в статусе врио). До этого возглавлял администрацию Муртазы Рахимова, был заместителем начальника Управления президента РФ и главой Красногорска в Московской области.

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