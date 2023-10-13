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ФАС выявила нарушения в закупке оборудования для нового Центра детской онкологии в Уфе

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Многострадальный Центр детской онкологии планируют достроить в декабре 2023 года. Недавно на это выделили почти 761 млн рублей.

vk.com/ufa

Республиканское УФАС России сообщает о том, что были обнаружены нарушения в закупке оборудования для будущего центра.

Управление капстроительства Башкортостана искало поставщика линии раздачи питания, стоимость контракта превысила 2,9 млн рублей.

ООО «Южуралкомплект» подало жалобу на то, что Управление указало в проекте такие требования, что по ним проходило оборудование только одного производителя, этот факт подтвердился по итогам проверки УФАС.

Обоснований установленных требований не представлено, такие действия заказчика противоречат Закону о контрактной системе.

Жалоба признана обоснованной. Управлению капстроительства выдано предписание отменить результаты закупки и внести изменения в документации в соответствии с законом. Также будет возбуждено административное дело.

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