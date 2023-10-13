В Минтрансе обдумают решение проблемы переполненности автобусов №39

Об этом в соцсетях сообщил глава Минтранса Башкортостана Александр Клебанов.

По словам министра, его коллеги совместно с представителями ЦУР в утренний час пик выехали на остановки «Уфимское шоссе» и «Улица им. Города Галле», чтобы проверить в том числе жалобы на переполненность автобусов №39.

«По результатам проверки на маршруте №39 нарушений интервала движения не зафиксировали. Заполняемость автобусов в час пик – выше средней, 4 из 5 баллов. Будем думать, что сделать», – написал Клебанов.

Среди возможных мер – замена автобусов среднего класса на «НефАЗы» большой вместимости, в октябре «Башавтотранс» уже заменил так два автобуса на этом маршруте. Кроме того, такую замену провели на маршруте №30К.

В этом году по результатам опроса населения было принято решение изменить схему движения автобусов №39: теперь он идет не по проспекту Октября, а по Комсомольской.