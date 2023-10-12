Рейды пройдут 13 октября. Проверять будут весь пассажирский транспорт.

Проверки направлены в первую очередь на повышение безопасности пассажирских перевозок. Проверять будут не только сам транспорт, но и водителей.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 49 ДТП, в четырех из них пострадали три человека, один погиб. Задержаны четверо водителей в нетрезвом состоянии.