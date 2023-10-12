Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября 2023 года в Уфе

Топ-5 вакансий сентября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Электромонтажник в «ЭлСис 24» (электромонтаж). Предлагаемая зарплата – от 130 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер по оптовым продажам. Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по продажам в «Базис-МЕД+». Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

4. Главный специалист в отдел продаж корпоративным клиентам в Почту России. Предлагаемая зарплата – от 77 тыс. рублей в месяц.

5. Начальник отдела правовой и кадровой работы в ГАУ РБ «Молочная кухня» Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 200 тыс. рублей в месяц (консультирующий врач стоматолог-ортопед), в Казани – 130 тыс. рублей в месяц (бортинженер-испытатель), в Москве – от 370 тыс. рублей в месяц (стоматолог).