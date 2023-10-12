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В Башкортостане за неделю подорожали помидоры, дешевеют другие овощи

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период со второго по девятое октября 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (10,3%), бананы (5%) и сливочное масло (2,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на хлеб (2,3% и 2,1%), яйца (2,1%) и вермишель (2%).

Цены на помидоры и бананы растут высокими темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (6%), вареная колбаса (2,7%), картофель (2,5%), свекла (2,4%), капуста и творог (2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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