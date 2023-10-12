Башкортостан в 2023 году потратил 161 млн рублей на выплаты медработникам

По словам главы правительства, в том году в Башкортостане 129 медработников получили выплаты по программе «Земский доктор» на общую сумму 144,5 млн рублей.

Еще 33 фельдшера и акушерки получили в 2023 году поддержку по программе «Земский фельдшер» на общую сумму 16,5 млн рублей.

Кроме того, участковые врачи, перешедшие на службу в медицинские организации с прикрепленным населением менее 25 тыс. человек, получают по три млн рублей. В 2023-2025 годах на эти цели в бюджете заложено по 50 млн рублей в год.