В Башкортостане могут разрешить жечь траву и мусор на участках

В МЧС прокомментировали слухи об изменениях в правилах противопожарного режима, позволяющих жечь траву, сухостой и мусор на территориях частных домовладений.
Несмотря на то, что некоторые СМИ уже написали, что МЧС официально разрешило жечь траву, листву, мусор и так далее на участках, пока что возможные поправки только обсуждаются.
Предлагается разрешить сжигание на землях общего пользования и на территориях частных домовладений в специально отведенных и оборудованных местах:
– в ямах от 0,3 метра глубиной и до одного метра в диаметре;
– в бочках объемом до одного кубического метра из негорючих материалов;
– в садах и огородах на расстоянии более 15 метров от зданий, сооружений и иных построек.
Общественное обсуждение продлится до седьмого ноября, проголосовать можно тут.
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