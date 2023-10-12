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В Башкортостане могут разрешить жечь траву и мусор на участках

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В МЧС прокомментировали слухи об изменениях в правилах противопожарного режима, позволяющих жечь траву, сухостой и мусор на территориях частных домовладений.

Несмотря на то, что некоторые СМИ уже написали, что МЧС официально разрешило жечь траву, листву, мусор и так далее на участках, пока что возможные поправки только обсуждаются.

Предлагается разрешить сжигание на землях общего пользования и на территориях частных домовладений в специально отведенных и оборудованных местах:

– в ямах от 0,3 метра глубиной и до одного метра в диаметре;

– в бочках объемом до одного кубического метра из негорючих материалов;

– в садах и огородах на расстоянии более 15 метров от зданий, сооружений и иных построек.

Общественное обсуждение продлится до седьмого ноября, проголосовать можно тут.

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